02 июня 2026 в 10:26

Ихтиолог раскрыл, откуда в Приморье двухметровый тунец

Двухметровый тунец, который начал массово попадаться в Приморье, пришел за кормовой базой, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Андрей Баланов. Он предположил, что резкое увеличение популяции этой рыбы также может быть обусловлено потеплением воды.

Все эти виды совершают кормовые миграции в нашу воду. То есть, если они приходят, то только за этим, — рассказал Баланов.

Эксперт пояснил, что подобное явление для Приморья вполне обычно. Ажиотаж в социальных сетях связан с тем, что тунец редко появляется в местных водах так рано. Он добавил, что акулы могут последовать за тунцом — и в этом нет ничего удивительного.

Ранее в Австралии трое братьев выловили тунца весом 107 килограммов. Питер, Майкл и Андреас Саллум поймали огромную рыбу у побережья города Аполло-Бей с яхты своего двоюродного брата. Они признаются, что очень удивились улову. Общая стоимость такого улова могла составить около 3,8 млн рублей. Австралийским рыбакам-любителям запрещено продавать пойманную рыбу. Братья оставили тунца себе, а часть мяса раздали друзьям и родственникам.

