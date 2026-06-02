02 июня 2026 в 11:19

Назван способ спасти деликатесную рыбу от смертоносных микробов

В ДГТУ предложили уничтожать листерию в рыбе с помощью молочнокислых бактерий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Листерию в рыбе нельзя убить солью, спиртом или сушкой, так как эта бактерия выживает в холодильнике и адаптируется к среде, рассказал РИА Новости директор Института живых систем Донского государственного технического университета профессор Алексей Ермаков. Он отметил, что обеззаразить лосося холодного копчения могут бактериоцины, выделяемые молочнокислыми бактериями.

Листерию нельзя засолить, засушить или полностью уничтожить спиртами или кислотами, поскольку она способна быстро адаптироваться к условиям окружающей среды. В отличие от многих других бактерий, она может размножаться в холодильнике. Ее попадание в пищеварительный тракт приводит к сильнейшей диарее, а без медицинской помощи летальность заболевания достигает 20%, — пояснил Ермаков.

По словам ученого, бактериоцины точечно уничтожают листерии, не влияя на органолептику продукта. Исследование проводилось на лососе холодного копчения — самом популярном и уязвимом для этой смертоносной бактерии продукте. Ученые ДГТУ вместе с коллегами из Алжира, Бразилии и Болгарии подтвердили эффективность метода. Технология подходит и для другой рыбы: форели, палтуса, скумбрии. В планах — создание промышленного способа биоконсервирования.

Ранее нутрициолог Виктория Кострова предупредила, что мясные нарезки из магазинов могут содержать опасные бактерии, такие как кишечная палочка, стафилококк и листерия. Она отметила, что продавцы нередко пускают на нарезку колбасу, у которой скоро истечет срок годности.

