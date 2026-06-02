02 июня 2026 в 11:59

В России станут маркировать зубные щетки и салфетки

С 1 сентября в России начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 1 сентября в России начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»). При этом коды на продукцию начнут наносить с 1 октября.

Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены — в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки, — говорится в сообщении.

Решение по маркировке также коснется таких предметов гигиены, как бумажные полотенца, ватные палочки, расчески и маникюрные наборы. При этом для данной продукции установили единый срок поэкземплярной прослеживаемости — с 2030 года.

Ранее стало известно, что растворимые кофе и цикорий внесут в перечень товаров, маркируемых в системе «Честный знак». Изменения вводятся с 1 июня. При этом продукция, поступившая в оборот до вступления требований в силу, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

До этого с 1 июня в России вступили в силу новые государственные стандарты для ряда строительных материалов и технологий. Они распространяются на резиновую крошку для детских площадок, лакокрасочные покрытия.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

