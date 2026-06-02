Магнитные бури сегодня, 2 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 2 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как минимизировать риски во время бури?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 июня

Прогностическая модель показала, что во вторник, 2 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли четыре новые вспышки, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,6. Около 07:00 мск на графике вспышек обозначилось событие M-класса (среднее), срок жизни которого составил три минуты. По этой причине вспышка отсутствует в каталогах, отметили в ИКИ РАН.

«На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года. <...> Автоматические системы пропустили его, поскольку настроены на <...> фазу роста продолжительностью не менее четырех минут, иначе это просто шум. Скорее всего, позже событие будет вписано в каталог руками», — добавили астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 2 июня, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в среду, 3 июня, вероятность геомагнитных возмущений составит 40%, магнитных бурь — 17%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Какие симптомы может вызвать буря

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль, утверждает my-calend. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, добавил портал.

«Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — отметил источник.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов, подчеркнул портал.

«Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — пишет my-calend.

Как минимизировать риски во время магнитной бури

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь следует пить больше воды и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский.

«Сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое», — пояснил медик.

Во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия, заявил врач-кардиолог Юрий Конев. В таком случае в первую очередь следует выпить больше воды, подчеркнул специалист.

«Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — добавил Конев.

Терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал, что соблюдение режима труда и отдыха и отказ от физических нагрузок помогут снизить влияние геомагнитных возмущений на организм.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — подчеркнул врач.

Егор Зверев
