Песков назвал условие завершения СВО до конца суток Песков: Киев может завершить конфликт до конца суток, выведя ВСУ из регионов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт до конца дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что для этого достаточно приказать Вооруженным силам Украины покинуть российские регионы, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Что касается Зеленского и завершения войны до конца года — война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, и об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], выступая в Министерстве иностранных дел РФ перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, — сказал Песков.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

До этого Буданов заявил, что смягчать мобилизацию на Украине не планируют. По его словам, добровольцев недостаточно для обеспечения армии нужным числом людей. На это, как отметил политик, влияют экономические трудности и низкая мотивация граждан.