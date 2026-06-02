В США признали, что победа Украины невозможна Подполковник Дэвис: Зеленский и его покровители обрекают украинцев на страдания

Президент Украины Владимир Зеленский и его спонсоры на Западе обрекают украинцев на страдания, заявил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, военная помощь Киеву не приведет к завершению конфликта.

Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания, — написал Дэвис.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили президенту Украины разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории, отметила дипломат.

До этого Захарова констатировала, что выделяемая западными спонсорами Киеву помощь «растворяется в кровавых руках» президента Украины и его подельников. Так она прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине. По словам Захаровой, средства разными потоками идут на Банковую, а затем перераспределяются.