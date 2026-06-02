Более 30 тыс. жителей Киева остались без электричества

В Киеве после серии ночных взрывов пропало электричество у 30 тыс. абонентов, сообщил в соцсетях украинских холдинг «ДТЭК». По его данным, при этом в дома 110 тыс. человек уже вернули свет.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение еще 30 тысячам клиентов в Киеве, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыли после произошедших ночью взрывов. Для пешеходов и транспорта ограничили движение на улицах на правом берегу Днепра.

До этого в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в том числе в Киеве.