Молодая мать из Новосибирска подала в суд на клинику после разрыва импланта

Молодая мать из Новосибирска подала в суд на местную клинику после процедуры маммопластики, в результате которой у нее произошел разрыв импланта, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пострадавшую. Изначально девушка обратилась туда, чтобы исправить врожденную асимметрию груди.

После вмешательства пострадавшая пошла на плановое УЗИ молочных желез — именно там у девушки выявили разрыв левого импланта. Проведенное после МРТ исследование подтвердило диагноз. В ответ на ее претензии в клинике сообщили, что врач, проводивший операцию, уволился, и предложили новую платную операцию.

Девушка обратилась к адвокату и составила досудебную претензию о замене имплантов, однако клиника отказала. В итоге пострадавшая обратилась в суд с иском на сумму 550 тыс. рублей в размере стоимости операции. Только второй Свердловский областной суд оставил решение в силе. Следующая жалоба была направлена в Кассационный суд в Челябинске — там дело направили на новое рассмотрение. В качестве ответчика привлекли производителя имплантов. Жительница Новосибирска до сих пор ждет окончательного решения по ее делу и компенсацию для восстановления здоровья.

Ранее москвичке парализовало лицо после пластической операции в клинике Ростова-на-Дону за 330 тыс. рублей. Она проходит лечение уже несколько лет и пытается добиться компенсации через суд.