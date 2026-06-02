02 июня 2026 в 10:06

Молодая мать из Новосибирска подала в суд на клинику после разрыва импланта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молодая мать из Новосибирска подала в суд на местную клинику после процедуры маммопластики, в результате которой у нее произошел разрыв импланта, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пострадавшую. Изначально девушка обратилась туда, чтобы исправить врожденную асимметрию груди.

После вмешательства пострадавшая пошла на плановое УЗИ молочных желез — именно там у девушки выявили разрыв левого импланта. Проведенное после МРТ исследование подтвердило диагноз. В ответ на ее претензии в клинике сообщили, что врач, проводивший операцию, уволился, и предложили новую платную операцию.

Девушка обратилась к адвокату и составила досудебную претензию о замене имплантов, однако клиника отказала. В итоге пострадавшая обратилась в суд с иском на сумму 550 тыс. рублей в размере стоимости операции. Только второй Свердловский областной суд оставил решение в силе. Следующая жалоба была направлена в Кассационный суд в Челябинске — там дело направили на новое рассмотрение. В качестве ответчика привлекли производителя имплантов. Жительница Новосибирска до сих пор ждет окончательного решения по ее делу и компенсацию для восстановления здоровья.

Ранее москвичке парализовало лицо после пластической операции в клинике Ростова-на-Дону за 330 тыс. рублей. Она проходит лечение уже несколько лет и пытается добиться компенсации через суд.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
