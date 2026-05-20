Дизайнер бренда 4forms рассказала о главных трендах этого лета

Главный дизайнер 4forms Екатерина Коновалова рассказала, что многослойность и стилизация станут главными трендами этого лета. В предстоящем сезоне в моде будут расслабленные костюмные комплекты и универсальные вещи. Ключевой ориентир — комфорт без отказа от женственности и собранного силуэта, отметила эксперт.

Дизайнер призвала обратить внимание на поло, воздушные туники и платья с деликатными принтами. Кроме того, она посоветовала сочетать костюмные комплекты с расслабленной обувью и плетеными аксессуарами. Основу цветовой палитры сезона составят натуральные оттенки: молочный, шоколадный, песочный, пудровый и цвет морской гальки. Акцентным цветом дизайнер выбрала кобальтовый синий. По ее мнению, именно спокойная природная гамма будет задавать тон летнему гардеробу 2026 года.

Одним из главных акцентов летнего сезона 2026 станут ткани. В новой коллекции 4forms под названием «После полудня» используются вискоза, нежный трикотаж и струящиеся пластичные полотна. Такие материалы дарят ощущение комфорта даже в сильную жару и отлично сидят на фигурах разного типа. Как отметила дизайнер, летняя мода сегодня все дальше уходит от строгих трендов и усложненного кроя. На смену приходит «умный» гардероб: вещи, которые дарят женщине уверенность на протяжении всего дня и позволяют легко переключаться из дневного аутфита в вечерний.

Ранее стилисты бренда 4forms заявили, что летом текущего года россиянам стоит обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.