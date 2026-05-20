Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:00

Дизайнер бренда 4forms рассказала о главных трендах этого лета

Екатерина Коновалова Екатерина Коновалова Фото: Пресс-служба 4forms
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный дизайнер 4forms Екатерина Коновалова рассказала, что многослойность и стилизация станут главными трендами этого лета. В предстоящем сезоне в моде будут расслабленные костюмные комплекты и универсальные вещи. Ключевой ориентир — комфорт без отказа от женственности и собранного силуэта, отметила эксперт.

Дизайнер призвала обратить внимание на поло, воздушные туники и платья с деликатными принтами. Кроме того, она посоветовала сочетать костюмные комплекты с расслабленной обувью и плетеными аксессуарами. Основу цветовой палитры сезона составят натуральные оттенки: молочный, шоколадный, песочный, пудровый и цвет морской гальки. Акцентным цветом дизайнер выбрала кобальтовый синий. По ее мнению, именно спокойная природная гамма будет задавать тон летнему гардеробу 2026 года.

Одним из главных акцентов летнего сезона 2026 станут ткани. В новой коллекции 4forms под названием «После полудня» используются вискоза, нежный трикотаж и струящиеся пластичные полотна. Такие материалы дарят ощущение комфорта даже в сильную жару и отлично сидят на фигурах разного типа. Как отметила дизайнер, летняя мода сегодня все дальше уходит от строгих трендов и усложненного кроя. На смену приходит «умный» гардероб: вещи, которые дарят женщине уверенность на протяжении всего дня и позволяют легко переключаться из дневного аутфита в вечерний.

Ранее стилисты бренда 4forms заявили, что летом текущего года россиянам стоит обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.

Общество
мода
тренды
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
«Легкие сгорели»: мать самого разыскиваемого в России убийцы о его смерти
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.