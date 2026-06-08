Авиация НАТО сбила дрон над Латвией

Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии, сообщили в соцсети X вооруженные силы страны. После этого в республике отменили воздушную тревогу.

Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии, — говорится в сообщении.

Ранее национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали угрозу в национальном воздушном пространстве. Населению было предписано держаться на расстоянии от любых подозрительных предметов, а в случае их выявления незамедлительно информировать оперативные службы.

До этого премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей страны провести летний отдых в Латгалии. С таким обращением глава правительства выступил на фоне проблем, с которыми столкнулся регион после инцидентов с украинскими беспилотниками.

В конце мая стало известно, что не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.