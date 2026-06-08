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08 июня 2026 в 12:40

Россиян призвали не делать фетиш из одного анализа

Мясников призвал россиян не делать анализ на витамин D без необходимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Анализ на витамин D не стоит делать без необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, он не нужен, если нет проблем с костями и болей в мышцах.

Не делайте просто так анализ крови на витамин D. Не нужно, если у вас нет клиники, нет мышечной боли, проблем с костями и так далее. <...> Не делайте из этого фетиш, — заявил доктор.

Мясников обратил внимание: в отличие от большинства витаминов, этот можно принимать без специальных показаний. Однако он особо подчеркнул важность витамина D для отдельных категорий граждан: его прием обязателен для детей, будущих мам и пожилых людей.

Ранее Мясников заявлял, что эффективность биологически активных добавок нельзя подтвердить экспериментально. В то же время, по его словам, теоретически некоторые добавки имеют обоснование. Он призвал всегда информировать врача о приеме добавок и обращать внимание на их происхождение. В непроверенных китайских БАДах находили следы запрещенных веществ, включая виагру, заключил специалист.

Общество
Александр Мясников
витамины
анализы
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