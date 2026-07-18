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18 июля 2026 в 15:25

Эксперт назвал способы защиты от меланомы

Кардиолог Мясников: важно не обгорать на солнце для снижения риска рака кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Важно не обгорать на солнце, чтобы защитить свою кожу от меланомы, заявил ИС «Вести» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Он также рассказал о правильном использовании солнцезащитного крема и способах, которые помогут уберечь детей от солнечных ожогов.

Что делать, если вы обгораете на солнце? Как защитить кожу от рака? Ну ответ очень простой: не обгорать. Собственно, рубрика закончена, потому что дальше это будут мои уговоры, взывания к вашему разуму. Мы все знаем, как не обгорать. Мы с детства знаем, что [нельзя находиться под солнцем в] пик солнечный, когда наиболее жарко. Ну с 11:00 уже на юге жарко и до трех-четырех. Избегайте пика солнечной активности, используйте солнцезащитный крем, — сказал Мясников.

Главное правило — избегать пика солнечной активности, использовать защитный крем и одежду. При этом солнцезащитный крем важно наносить жирным слоем и обновлять каждые два часа. В особенности Мясников отметил детей, у которых кожа обгорает быстро и рубцы, оставшиеся даже 20 лет назад, в будущем могут спровоцировать рак.

Ранее хирург Пироговской больницы Алексей Шабрин подчеркнул, что важно внимательно следить за образованиями на коже, которые начинают расти, менять форму и становиться нечеткими. По словам специалиста, если они меняют цвет, становятся неоднородными или начинают чесаться, кровоточить, покрываться трещинами или язвами без видимой причины, это тревожный сигнал.

Здоровье
рак
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Александр Мясников
Солнце
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