Хирург ответил, какие новообразования на коже нельзя игнорировать

Плохо заживающие кожные повреждения нуждаются в осмотре специалистом, заявил NEWS.ru к. м. н. доцент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Алексей Шабрин. По его словам, зачастую ранние стадии рака кожи проходят бессимптомно.

Большинство новообразований на коже имеют доброкачественную природу, однако определить их характер только по внешнему виду зачастую невозможно. Поэтому появление любого кожного образования требует консультации специалиста. Распространенная ошибка — длительное самостоятельное наблюдение за родинкой или пятном, поскольку отсутствие боли не гарантирует безопасность. Для ранних стадий рака кожи типично именно бессимптомное течение. Опасность представляют не только темные образования: некоторые виды злокачественных опухолей могут выглядеть как розовые или телесные пятна, плохо заживающие ранки или узелки с кровоточивостью или корками, — предупредил Шабрин.

Он подчеркнул, что важно внимательно следить за образованиями, которые начинают расти, менять форму и становиться нечеткими. По словам хирурга, если они меняют цвет, становятся неоднородными или начинают чесаться, кровоточить, покрываться трещинами или язвами без видимой причины, это тревожный сигнал.

Осторожность необходима и в случае появления новых образований у взрослых — не каждое новое пятно или узелок является опухолью, но любые подобные изменения требуют оценки специалиста. В группе риска находятся люди со светлой кожей, большим количеством родинок, а также те, кто часто загорает или посещает солярии. Важно помнить, что опасность представляет не только меланома — базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи также требуют своевременной диагностики и лечения. Несмотря на более медленное развитие некоторых форм, их игнорирование может привести к серьезному разрушению окружающих тканей, — добавил Шабрин.

Он отметил, что дерматоскопия — один из самых эффективных методов раннего выявления злокачественных изменений кожи. По словам специалиста, это неинвазивное исследование с помощью специального устройства помогает врачу детально изучить структуру образования и определить, нужно ли дополнительное обследование или удаление.

Ранее врач-онколог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова заявила, что вздутие живота может быть ранним признаком рака яичников. По ее словам, зачастую это состояние ошибочно принимают за проблемы с желудочно-кишечным трактом.