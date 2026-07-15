Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:11

Хирург ответил, какие новообразования на коже нельзя игнорировать

Хирург Шабрин: плохо заживающие ранки на коже требуют осмотра врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Плохо заживающие кожные повреждения нуждаются в осмотре специалистом, заявил NEWS.ru к. м. н. доцент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Алексей Шабрин. По его словам, зачастую ранние стадии рака кожи проходят бессимптомно.

Большинство новообразований на коже имеют доброкачественную природу, однако определить их характер только по внешнему виду зачастую невозможно. Поэтому появление любого кожного образования требует консультации специалиста. Распространенная ошибка — длительное самостоятельное наблюдение за родинкой или пятном, поскольку отсутствие боли не гарантирует безопасность. Для ранних стадий рака кожи типично именно бессимптомное течение. Опасность представляют не только темные образования: некоторые виды злокачественных опухолей могут выглядеть как розовые или телесные пятна, плохо заживающие ранки или узелки с кровоточивостью или корками, — предупредил Шабрин.

Он подчеркнул, что важно внимательно следить за образованиями, которые начинают расти, менять форму и становиться нечеткими. По словам хирурга, если они меняют цвет, становятся неоднородными или начинают чесаться, кровоточить, покрываться трещинами или язвами без видимой причины, это тревожный сигнал.

Осторожность необходима и в случае появления новых образований у взрослых — не каждое новое пятно или узелок является опухолью, но любые подобные изменения требуют оценки специалиста. В группе риска находятся люди со светлой кожей, большим количеством родинок, а также те, кто часто загорает или посещает солярии. Важно помнить, что опасность представляет не только меланома — базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи также требуют своевременной диагностики и лечения. Несмотря на более медленное развитие некоторых форм, их игнорирование может привести к серьезному разрушению окружающих тканей, — добавил Шабрин.

Он отметил, что дерматоскопия — один из самых эффективных методов раннего выявления злокачественных изменений кожи. По словам специалиста, это неинвазивное исследование с помощью специального устройства помогает врачу детально изучить структуру образования и определить, нужно ли дополнительное обследование или удаление.

Ранее врач-онколог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова заявила, что вздутие живота может быть ранним признаком рака яичников. По ее словам, зачастую это состояние ошибочно принимают за проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Здоровье
врачи
советы
хирурги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, почему маски с чаем не уберут отеки навсегда
Клад в мусорном контейнере на 55 млн рублей обернулся уголовным делом
В России ответили экс-главе МИД Украины на переименование страны в Русь
Двое водителей арестованы за провокационный ролик на фоне собора
Мальчик и утонул на глазах у брата, когда родители ушли на работу
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.