Доктор Мясников дал неожиданный совет для сохранения молодости

Чтобы сохранить молодость как можно дольше, важно уметь быть довольным жизнью, посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников. В разговоре с НСН доктор подчеркнул, что волшебной таблетки не существует. По его словам, большинство возрастных изменений связаны именно с работой головного мозга.

Волшебной таблетки нет и никогда не будет. Хорошо, что мы сейчас обратили внимание на свое здоровье, что сейчас можно считать белки и ходить в зал. Мой личный секрет поддержания молодости — просто быть молодым. Мы стареем в голове. Главное — сохранять ребенка в душе, понимать, что возраста нет. Я даже не думаю о том, молодой я или старый. Нужно не заморачиваться, нужно просто жить, быть ответственным за себя, за семью, за страну, за друзей. Самое главное — не сидеть спокойно. Если сидишь спокойно больше 30 минут, значит, ты на неправильном пути. Надо быть просто довольным жизнью. Надо довольствоваться тем, что у тебя есть, пускай малым. Если ты завистлив, жаден, наверное, у тебя ничего не получится. Надо уметь довольствоваться, — пояснил Мясников.

Ранее врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил: скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.