Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст

Скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста, рассказал aif.ru врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

Человек медленнее думает, медленнее реагирует... Как раз временные характеристики функций — это и есть маркер. Если вы более функциональны, можете выполнять больше работы, высокоинтеллектуальны, у вас лучше работают почки (скорость фильтрации) — значит, вы моложе, — рассказал Новоселов.

Невролог подчеркнул, что сейчас время молодости не увеличилось — люди стали дольше жить за счет снижения риска заболеваний, зависящих от возраста. По его словам, изменение образа жизни — например, умеренное питание и отказ от изнуряющего труда — может улучшить показатели.

Ранее гериатр Андрей Изюмов рассказал, что разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.