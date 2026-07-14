Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:47

Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст

Невролог Новоселов: скорость работы мозга может стать маркером молодости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста, рассказал aif.ru врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

Человек медленнее думает, медленнее реагирует... Как раз временные характеристики функций — это и есть маркер. Если вы более функциональны, можете выполнять больше работы, высокоинтеллектуальны, у вас лучше работают почки (скорость фильтрации) — значит, вы моложе, — рассказал Новоселов.

Невролог подчеркнул, что сейчас время молодости не увеличилось — люди стали дольше жить за счет снижения риска заболеваний, зависящих от возраста. По его словам, изменение образа жизни — например, умеренное питание и отказ от изнуряющего труда — может улучшить показатели.

Ранее гериатр Андрей Изюмов рассказал, что разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.

Читайте также
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Здоровье/красота
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Невролог ответила, стоит ли волноваться из-за эпизодической забывчивости
Здоровье/красота
Невролог ответила, стоит ли волноваться из-за эпизодической забывчивости
Невролог предупредила об опасном сигнале организма
Здоровье/красота
Невролог предупредила об опасном сигнале организма
Врачи выявили у пенсионера смертельно опасную болезнь «под маской» анемии
Регионы
Врачи выявили у пенсионера смертельно опасную болезнь «под маской» анемии
Гастроэнтеролог предупредил об опасности популярного летнего продукта
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог предупредил об опасности популярного летнего продукта
Здоровье
неврологи
заболевания
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве заявили о нарушении меморандума из-за атак на Иран
В России случилось нашествие испанских слизней
Прокуратура помогла пострадавшему при аварии в Чернобыле добиться отпуска
Врач объяснила, из-за чего появляется жир на животе
РФ рассчитывает на жесткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»
Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске
«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.