Врач ответил, какой тип питания может предотвратить развитие деменции

Разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции, заявил NEWS.ru заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, терапевт, младший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.

В питании, как и в вопросах тренировок, важно разнообразие и баланс. Никакой один «волшебный» продукт не решит всех проблем. В литературе описано множество различных диет, эффективных для когнитивной сферы: средиземноморская, DASH (диетические подходы для лечения гипертонии). Есть даже специальная программа MIND (средиземноморско-диетическое вмешательство для замедления нейродегенеративных процессов). Рацион включает 10 полезных групп продуктов: зелень, ягоды, орехи, оливковое масло, цельные злаки, рыба, бобовые, птица и ограничивает пять вредных: красное мясо, сливочное масло, сыр, сладости, жареное, — поделился Изюмов.

Он подчеркнул, что организму необходимы не только омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, но и витамины группы B, включая B6, B9 и B12, которые можно найти в цельнозерновых продуктах, печени и яйцах. По словам врача, витамин D, получаемый из рыбы, и витамин C, содержащийся в цитрусовых и шиповнике, также играют важную роль.

Не нужно думать, что если съесть упаковку витаминов группы B, то станешь в два раза умнее. Это не так. Можно, наоборот, получить вред. Более того, с возрастом у человека развиваются различные заболевания, и диета должна быть направлена не только на когнитивный статус. Соответственно, у человека с анемией и нехваткой железа, наоборот, красное мясо принесет больше пользы и для мозга в том числе. А вот если съесть слишком много орехов или масла, то могут быть определенные проблемы. Поэтому самый главный принцип: разнообразное питание, все есть в меру, избегая нехватки витаминов и различных микроэлементов, — заключил Изюмов.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.