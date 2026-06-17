Врач назвал неочевидную опасность кваса

Злоупотребление квасом чревато легким алкогольным опьянением, в особенности в жару, предупредил в беседе с LIFE.ru врач Александр Умнов. Он предостерег от вождения после выпитого литра этого напитка.

Квас представляет собой продукт брожения, содержит незначительное количество этанола, образующегося в процессе ферментации сахаров. С точки зрения содержания этанола, квас можно классифицировать все-таки даже как слабоалкогольный напиток, так как концентрация алкоголя в нем обычно не превышает 1,2%, — подчеркнул Умнов.

Он призвал не смешивать этот напиток с другими, а также при его употреблении учитывать свой возраст, массу тела, метаболизм и другие индивидуальные особенности организма. Врач напомнил, что, помимо риска опьянения, существует вероятность тяжелого отравления после выпитого кваса. Именно поэтому лучше покупать продукт только в проверенных и безопасных местах.

Ранее терапевт Зумруд Омарова заявила, что квас, кефир и йогурт, по словам терапевта, отлично утоляют жажду, однако тем, кто не хочет набрать лишние килограммы, к ним стоит относиться с осторожностью. В жару организм теряет в полтора раза больше влаги, чем обычно. При этом лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода.