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17 июня 2026 в 12:05

Россиян предостерегли от слишком частой чистки зубов

Эксперт в сфере стоматологии Кудаев: частая чистка зубов чревата травмами десен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком частая чистка зубов может приводить к истончению эмали, травмам десен и слизистой, а также сухости во рту, предупредил в беседе с Lenta.ru предприниматель и специалист в области стоматологии Залим Кудаев. Он отметил, что это также чревато нарушением микрофлоры полости рта и проблемами с пломбами.

У вас может измениться вкусовое восприятие. При слишком частой чистке, особенно с использованием паст с лаурилсульфатом натрия, может временно «притупляться» восприятие вкусов. Лаурилсульфат натрия подавляет рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого, и одновременно разрушает фосфолипиды, смягчающие ощущение горечи. В результате после чистки апельсиновый сок кажется невыносимо горьким, а сладости — менее сладкими. Эффект может сохраняться 30-60 минут, — предупредил Кудаев.

Он также обратил внимание, что чрезмерное увлечение гигиеной может вызвать аллергию на компоненты зубной пасты — ароматизаторы, консерванты, отбеливатели и антибактериальные агенты. В результате могут развиться стоматит, отек слизистой и зуд десен — симптомы, которые редко связывают с чрезмерной чисткой.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева рассказала, что пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта. По ее словам, проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью.

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