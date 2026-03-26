Стоматолог перечислила основные причины неприятного запаха изо рта

Пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта, перечислила стоматолог Дзерасса Дедегкаева. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью.

Если десны кровоточат — это симптом воспаления. При пародонтите между зубом и десной образуются глубокие пародонтальные карманы. В этих нишах, куда не проникает кислород, размножаются самые агрессивные бактерии. Очистить такие места обычной щеткой невозможно, и скопившийся там экссудат дает стойкий тяжелый запах. А в местах с кариесом застревают остатки пищи, которые подвергаются процессам гниения, — объяснила Дедегкаева.

Недостаточное выделение слюны — естественного антисептика, в свою очередь, создает хорошую среду во рту для размножения бактерий. Последние расщепляют белки и выделяют летучие соединения серы. Врач добавила, что маскировать неприятный запах — не выход. Для решения проблемы нужно выяснить ее причину, обратившись к стоматологу.

