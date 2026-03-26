26 марта 2026 в 11:06

Стоматолог перечислила основные причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Дедегкаева: пародонтит может вызвать неприятный запах изо рта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта, перечислила стоматолог Дзерасса Дедегкаева. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью.

Если десны кровоточат — это симптом воспаления. При пародонтите между зубом и десной образуются глубокие пародонтальные карманы. В этих нишах, куда не проникает кислород, размножаются самые агрессивные бактерии. Очистить такие места обычной щеткой невозможно, и скопившийся там экссудат дает стойкий тяжелый запах. А в местах с кариесом застревают остатки пищи, которые подвергаются процессам гниения, — объяснила Дедегкаева.

Недостаточное выделение слюны — естественного антисептика, в свою очередь, создает хорошую среду во рту для размножения бактерий. Последние расщепляют белки и выделяют летучие соединения серы. Врач добавила, что маскировать неприятный запах — не выход. Для решения проблемы нужно выяснить ее причину, обратившись к стоматологу.

Ранее ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил, что неисправленный прикус может привести к сколам и стираемости зубов. По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям, а игнорирование рекомендаций врача вызывает серьезные проблемы со здоровьем в полости рта.

стоматологи
заболевания
здоровье
врачи
Что известно о последствиях атаки ВСУ на Херсонскую область
«Перешел на погоду»: Костин ответил на вопрос о ключевой ставке
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

