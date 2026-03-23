Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 06:15

Стоматолог-ортодонт ответил, чем опасен неисправленный прикус

Ортодонт Ахмурзаев: неисправленный прикус приводит к сколам и стираемости зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неисправленный прикус может привести к сколам и стираемости зубов, заявил NEWS.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям, а игнорирование рекомендаций врача вызывает серьезные проблемы со здоровьем в полости рта.

Ортодонтическое лечение показано почти каждому человеку. Очень редкие случаи, когда у пациента нет показаний выравнивать зубы, будь то просто эстетика или функциональное лечение. Если не обратить внимание на рекомендацию лечащего врача по ортодонтическому лечению, в частности исправлению прикуса, то это может привести к неприятным последствиям. У пациента возникает ухудшение статуса в полости рта, нарушения в височно-нижнечелюстном суставе, стираемость зубов и сколы, — пояснил Ахмурзаев.

Ранее стоматолог Александр Голант заявил, что потеря даже одного зуба способна нарушить прикус и привести к появлению щелей. По его словам, это может вызвать смещение соседних зубов, которые начинают наклоняться в сторону образовавшегося промежутка.

зубы
стоматологи
врачи
здоровье
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.