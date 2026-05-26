«Мы готовы»: Рябков высказался об анкориджских соглашениях

Москва готова действовать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает РИА Новости, российские власти могут выполнить часть соглашений, достигнутых на переговорах с США.

Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа. Об этом мы говорим едва ли не каждый день на самых ответственных уровнях, — говорится в сообщении.

Ранее он заявил, что Россия вкладывает в понятие «дух Анкориджа» особый смысл — атмосферу взаимного доверия между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Именно такая обстановка, по словам дипломата, позволила на саммите на Аляске согласовать базовые принципы украинского урегулирования.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Марко Рубио указал на августовские договоренности 2025 года, достигнутые в Анкоридже по урегулированию украинского кризиса. Российский дипломат выразил сожаление в связи с тем, что Киев эти договоренности подрывает.