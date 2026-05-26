Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:01

Лавров объяснил США, что привело Россию к решению наносить удары по Киеву

Лавров разъяснил Рубио, что привело РФ к решению наносить удары по Киеву

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву, заявил его заместитель Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, удар ВСУ по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».

Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению, — отметил Рябков.

Ранее в Сети появилось первое видео с места трагедии в Старобельске после теракта ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть охваченные огнем разрушенные корпуса, где в момент удара мирно спали студенты. Прибежавшие на место волонтеры пытались помочь выжившим, которые просили о помощи, а в небе был слышен звук подлетающих дронов. В результате ударов погиб 21 человек.

Утром 26 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.

Власть
Сергей Рябков
Сергей Лавров
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто на словах»: Захарова одним замечанием пристыдила Армению
Политолог объяснил, почему Европа начала искать пути для диалога с Россией
Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Казахстан
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.