Лавров объяснил США, что привело Россию к решению наносить удары по Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву, заявил его заместитель Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, удар ВСУ по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».

Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению, — отметил Рябков.

Ранее в Сети появилось первое видео с места трагедии в Старобельске после теракта ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть охваченные огнем разрушенные корпуса, где в момент удара мирно спали студенты. Прибежавшие на место волонтеры пытались помочь выжившим, которые просили о помощи, а в небе был слышен звук подлетающих дронов. В результате ударов погиб 21 человек.

Утром 26 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.