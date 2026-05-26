«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший

Актер Александр Самойленко — младший прославился благодаря роли Коневича в сериале «Слово пацана». Чем он сейчас занимается, собирается ли уезжать из России?

Что известно о карьере Самойленко-младшего, чем он занимается сейчас

Александр Самойленко — младший родился 27 декабря 1996 года в Москве. Он сын актера и продюсера Александра Самойленко.

Самойленко-младший учился в Школе-студии МХАТ и в Театральном институте имени Бориса Щукина, но ни одно из них не окончил. В интервью журналисту Светлане Баласанян артист объяснял это тем, что «не был готов к тому, что там происходило».

«Я был самым младшим студентом на курсе, ментально точно. Я явно не был готов к тому, что там происходит. А еще, ввиду своих каких-то психологических особенностей, я не вписывался в коллектив. Меня не любили, думали, что я не хочу там находиться, этим заниматься. Одногруппники не любили, я сталкивался с буллингом, было очень тяжело. Но я понимаю, почему это происходило: у меня очень дурацкий смех, я могу показаться неискренним человеком. К тому же у меня было жесткое СДВГ с детства», — признался он.

Самойленко-младший также рассказывал, что отец помогал ему в карьере. В частности, именно он предложил его кандидатуру режиссеру Александру Жигалкину для съемок в сериале «Родители». Помимо этого, папа оплатил ему обучение в институте, так как он не поступил на бюджет.

Самойленко-младший снимался в лентах «Радость», «Родители», «Родители. Так и живем», «Прическа», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Счастье не за горами», «Родители родителей» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 12 работ.

Помимо актерской деятельности, Самойленко-младший известен как фокусник и иллюзионист. Также он работает арт-директором и переводчиком с английского языка.

Кадр из сериала «Слово пацана» Фото: Wink

Что известно о личной жизни Самойленко-младшего

Александр Самойленко — младший встречается с Анастасией Силаевой.

«Она прекрасная, я ее так сильно люблю. И она очень талантливая. Она модель. Помимо этого, она служила в театре, вообще она из Сочи, но долгое время жила и училась в Лондоне, выступала там в театре. В России она снималась в сериалах. Еще Настя танцует. И вообще мы с ней занимались таким количеством разных дел: складывали мозаики из кусков посуды, восстанавливали живопись. Она художник, рисует картины, занимается фотографией», — поделился он со Светланой Баласанян.

Актер также рассказал, что сейчас они с возлюбленной работают над созданием настольных игр.

«А вообще Настя сейчас работает в Сбербанке психологом. Она занимается вопросами эмпатии, человечности. Все скрипты банковские, когда люди разговаривают с клиентами, проходят через нее. Она занимается всем, что связывает структуру с человеком. Она учит, как быть человечнее, понимать психологию людей», — добавил Самойленко-младший.

Будет ли Самойленко-младший сниматься в продолжении «Слова пацана»

Александр Самойленко исполнил роль Коневича, руководителя ОКОД, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признался, что хотел бы сняться во второй части проекта, однако пока не знает, произойдет ли это, так как сценария еще нет.

«Я не могу точно сказать, потому что нет сценария, но, естественно, я безумно хочу этого. В „слитой“ серии есть сцена с прямой заявкой на продолжение, где мой герой Коневич рассказывает, как они откроют банк, все будет их. Не знаю, насколько я могу сейчас об этом говорить, но изначально это планировалось как прямая линия, продолжение, где будут Коневич и Маратик. Но сейчас прошло время, может, другие идеи появились», — заявил актер в интервью Светлане Баласанян.

Самойленко-младший также подчеркнул, что изначально материала было на два-три сезона и все были настроены на продолжение.

Что Самойленко-младший говорил об отъезде из РФ

Александр Самойленко признался, что он с детства мечтал об Англии, так как «вырос на советских Шерлоке Холмсе и Мэри Поппинс».

«„Гарри Поттер“ — первая книга, которую я читал в детстве. Думаю, как и у многих. Для меня эти буквы на страницах обретали смысл, это было невероятное волшебство. Эти фразы и картины про Лондон с детства застряли у меня в голове. И чем больше я узнавал об Англии, тем интереснее она становилась для меня. И в какой-то момент моей большой мечтой стало жить в Лондоне и Москве», — поделился он в интервью Светлане Баласанян.

При этом актер подчеркнул, что не собирается покидать Россию навсегда.

«Я уеду жить в Лондон, но не навсегда. Я ездил туда на несколько дней, мне очень понравилось, было интересно, но дорого. Не думал, что я буду скучать по московским ценам на такси», — добавил Самойленко-младший.

Читайте также:

Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков

Три свадьбы с Устюговым, венчание, смерть деда: как живет Аглая Шиловская

Тайна о сыне, слухи о болезни, передачи об СВО: как живет Андрей Малахов