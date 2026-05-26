Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины Медведев напомнил Израилю о поставках военного оборудования режиму в Киеве

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после осуждения Израилем перезахоронения останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника на Украине напомнил, что израильская сторона поставляет Киеву военное оборудование. Он задался вопросом, не бизнес ли это на крови?

МИД Израиля осудил чудовищный факт перезахоронения преступника в качестве «героя вільної україни» (героя свободной Украины — NEWS.ru), а как насчет поставок различного военного оборудования Киеву? Или это бизнес на крови as usual? — написал политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на Украине памятники подлинным историческим и культурным деятелям уничтожаются, а «коллаборационистской швали» не только устанавливают мемориальные доски, но и собирают останки по всему миру. По сути, из них делают новые мощи, на которые украинцев будут заставлять молиться, резюмировала Захарова.