26 мая 2026 в 16:55

Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после осуждения Израилем перезахоронения останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника на Украине напомнил, что израильская сторона поставляет Киеву военное оборудование. Он задался вопросом, не бизнес ли это на крови?

МИД Израиля осудил чудовищный факт перезахоронения преступника в качестве «героя вільної україни» (героя свободной Украины — NEWS.ru), а как насчет поставок различного военного оборудования Киеву? Или это бизнес на крови as usual? — написал политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на Украине памятники подлинным историческим и культурным деятелям уничтожаются, а «коллаборационистской швали» не только устанавливают мемориальные доски, но и собирают останки по всему миру. По сути, из них делают новые мощи, на которые украинцев будут заставлять молиться, резюмировала Захарова.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

