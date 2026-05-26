Ушаков напомнил слова Путина о членстве Армении в ЕС

26 мая 2026 в 17:18

Ушаков: Путин подчеркивал, что Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС

Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе невозможно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что лидеры ЕАЭС обсудят возможные риски от решения Еревана узким составом.

Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении [вступить в Евросоюз], подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится, — подчеркнул Ушаков.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и скажется на экономическом сотрудничестве с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа. Он отметил, что попытки усидеть между ЕС и ЕАЭС закончатся болезненным падением.

