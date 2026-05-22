Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 16:01

«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук призвал Армению решить вопрос с Евросоюзом

Оверчук: никто не выталкивает Армению из ЕАЭС

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, Еревану пора определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз. Вице-премьер напомнил, что армянская сторона в качестве союзника России пользуется преференциями в области цен на энергетические ресурсы.

Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть. Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех, — отметил Оверчук.

Ранее Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и экономическое сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее. Вице-премьер напомнил, что в рамках текущей геополитической ситуации Европейский союз из экономического интеграционного объединения превращается в военно-политический союз, ЕС милитаризируется и не скрывает, что делает это против России.

Власть
Алексей Оверчук
Армения
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.