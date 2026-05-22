«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук призвал Армению решить вопрос с Евросоюзом

Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, Еревану пора определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз. Вице-премьер напомнил, что армянская сторона в качестве союзника России пользуется преференциями в области цен на энергетические ресурсы.

Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть. Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех, — отметил Оверчук.

Ранее Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и экономическое сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее. Вице-премьер напомнил, что в рамках текущей геополитической ситуации Европейский союз из экономического интеграционного объединения превращается в военно-политический союз, ЕС милитаризируется и не скрывает, что делает это против России.