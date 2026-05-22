В МИД России пообещали наказать виновных в атаке на колледж в Старобельске

Все причастные к атаке на колледж в Старобельске будут установлены и понесут суровое наказание, заявили в МИД РФ. В ведомстве сообщили о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела по статье о теракте.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому, — говорится в заявлении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал общественность, что атака украинских беспилотников пришлась прямо по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Здание колледжа практически сложилось после удара. Порядка 36 детей получили ранения.

Комментируя трагедию в Старобельске, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проигрывающая на фронте Украина совершила очередной теракт. По его словам, западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского несут всю полноту ответственности за гибель невинных людей. Слуцкий также обвинил их в замалчивании кровавых авантюр украинского руководства.