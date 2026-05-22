«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине Рубио: США поставляют оружие Украине на деньги союзников по НАТО

Соединенные Штаты не выходят из программы коллективных поставок вооружений Украине, финансируемой за счет взносов стран-членов НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи глав МИД стран Альянса в шведском Хельсингборге. По его словам, которые приводит пресс-служба блока, никаких изменений в этой схеме нет.

Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через программу PURL, в которой США продолжают участвовать. Эта программа никак не изменилась, — сказал Рубио.

Ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине оборудования и услуг для обслуживания зенитно-ракетных комплексов HAWK. Общая стоимость пакета оценивается в $108,1 млн (9 млрд рублей). Киевские власти запросили возможность приобрести комплектующие, запасные части, а также услуги по модернизации, ремонту и возврату техники для указанных ЗРК.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины Владимира Зеленского и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.