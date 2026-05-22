Путин включил новое предприятие в список владельцев ядерных материалов

Оператор Запорожской атомной электростанции включен в список компаний, которые могут владеть ядерными материалами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет об АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Дополнить [перечень] пунктом <…> Акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», г. Москва, — сказано в документе.

В указе уточняется, что дополнение внесено в перечень российских юрлиц, которым позволяется законно владеть ядерными материалами. Исключение составляют материалы, которые находятся исключительно в федеральной собственности, — они остаются за рамками этого разрешения.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Москвой и Киевом по поводу локального прекращения огня у Запорожской атомной электростанции. Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это необходимо для проведения ремонтных работ. По информации агентства, после отключения основной линии «Днепровская» 24 марта атомная электростанция получает внешнее питание через резервную линию «Ферросплавная-1».