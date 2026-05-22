Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ Военэксперт Матвийчук: в ВСУ есть бригады мажоров, избегающие передовой

В составе Вооруженных сил Украины действуют подразделения, в которые набирают представителей золотой молодежи, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук. По его словам, участие этих частей в боевых действиях не предусмотрено.

Их создавали с перспективой работы за границей. Они присутствуют в Ливии, сегодня — в Прибалтике. Некоторые из них выполняли задачи даже в зоне Персидского залива. Как правило, зарплаты в таких бригадах выше, а их участие в боевых действиях изначально не предполагается, — сказал Матвийчук.

Ранее стало известно, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую на Украине называют «элитной» и связывают с золотой молодежью, несет серьезные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области. По данным источников в российских силовых структурах, информацию о потерях подтверждают некрологи украинских солдат.

Под Сумами воюет и 160-я бригада ВСУ, бойцов которой перед отправкой на данное направление предупредили о низких шансах выжить. У военных заранее взяли образцы ДНК и поместили в контейнеры, которые использовали зарубежные клиники, специализирующиеся на трансплантации органов.