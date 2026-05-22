В Госдуме назвали ключевую важность обсуждения в ООН атаки ВСУ на ЛНР

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске может повлиять на мнение оппонентов России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он добавил, что это может привести к юридической фиксации, а также к подготовке официальных бумаг о преступлениях Киева и их распространению среди стран — членов ООН.

То, что удалось настоять на проведении заседания СБ ООН по удару ВСУ по ЛНР, имеет большое значение. Такой формат — это не просто собрались, поговорили и разошлись, а подготовка документов, их распространение, фиксация [преступлений Киева]. Конечно, такого рода материалы при наличии необходимых условий становятся основой для принятия решений. Необязательно сразу, в этом же месяце или даже году. Иногда потребуется провести не одно заседание, чтобы доказать правоту и добиться истины. Но тем не менее эта деятельность имеет значение. Смысл в том, чтобы те, кто в целом признает твою правоту, убедились в ее обоснованности, а мнение оппонентов поколебалось, — сказал Новиков.

По его словам, текущий баланс сил в ООН не дает возможности кардинально переломить ситуацию или напрямую воздействовать на Киев. Он отметил, что страны Европы сами являются инициаторами многих агрессивных действий ВСУ. Поэтому, по мнению парламентария, деятельность РФ в международных структурах следует выстраивать, ориентируясь на длительную перспективу.

По сложившейся практике формат заседания СБ ООН по атаке ВСУ на ЛНР позволит заявить свои позиции. Сейчас существует массированная поддержка Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) со стороны государств Европы. Они во многом и являются зачинщиками наиболее агрессивных действий Киева. Поэтому тот расклад сил, который в ООН существует, с одной стороны, не позволяет каким-то образом кардинально поменять ситуацию в пользу РФ, повлиять на Зеленского. Но, с другой стороны, международные организации устроены так, что планировать свою деятельность в них нужно исходя из больших сроков, — заключил Новиков.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.