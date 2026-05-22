Путин заявил, что потери на СВО не напрасны Путин: Россия не понесла ни одной напрасной потери в ходе СВО

Россия в ходе специальной военной операции на Украине не понесла ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев». Глава государства подчеркнул, что все жертвы в зоне СВО не напрасны, передает пресс-служба Кремля.

Все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы, — подчеркнул Путин.

Ранее президент России обратился к украинским военнослужащим с призывом отказываться от выполнения преступных приказов нынешнего руководства в Киеве. Глава государства охарактеризовал действующую украинскую власть как «нелегитимную хунту», которая действует вопреки интересам собственного народа.

До этого Путин обращал внимание, что Россия выступает за создание международной системы равной и неделимой безопасности без диктата и силового давления. По словам российского лидера, она должна создавать условия для развития сотрудничества, которое основано на правовых нормах, а также гарантировать мирное решение любых межгосударственных споров и противоречий.