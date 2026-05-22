Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 18:44

Путин выразил уверенность в успехе российских военных

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не сомневается в успехе своих военных, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев». В конце беседы он поблагодарил бойцов за службу, передает Кремль в мессенджере МАКС.

Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России! — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что участники программы «Время героев» доказали преданность России и способность к самопожертвованию. Известно, что девять выпускников первого потока программы «Время героев», приехавших в Кремль на встречу с Путиным, — Герои России.

Также глава государства сообщил, что положение ВСУ на линии фронта становится катастрофическим. По словам президента, украинской армии не помогают ни поставки западной помощи, ни проводимая мобилизация.

До этого Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске терактом и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, атака не была случайной. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

