Путин оценил работу Собянина на посту мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин является грамотным, опытным и эффективным руководителем, собирающим вокруг себя компетентных людей, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев». Так он ответил одному из участников программы, который упомянул, что работает в столичном правительстве. По словам президента, которые передает пресс-служба Кремля, сам факт того, что выпускник попал в такую команду, уже говорит об уровне его подготовки.

Вы попали в очень хороший коллектив. <...> Сергей Семенович — очень грамотный руководитель, опытный и эффективный. И вокруг себя собирает таких людей, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что ошибки в работе властей являются неизбежным явлением. Однако искреннее и постоянное стремление приносить реальную пользу гражданам должно оставаться ключевым ориентиром в работе любого чиновника. Глава государства подчеркнул, что при наличии честного отношения к своим обязанностям люди обязательно поймут и простят управленцам любой вынужденный просчет.