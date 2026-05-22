Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 18:15

Путин назвал ошибки в работе властей неизбежным явлением

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ошибки в работе властей являются неизбежным явлением, заявил президент России Владимир Путин. Однако искреннее и постоянное стремление приносить реальную пользу гражданам должно оставаться ключевым ориентиром в работе любого чиновника. Глава государства подчеркнул, что при наличии честного отношения к своим обязанностям люди обязательно поймут и простят управленцам любой вынужденный просчет, передает пресс-служба Кремля.

Ошибки госслужащих неизбежны, но искреннее стремление помочь людям помогает их преодолевать, — убежден Путин.

Ранее президент заявил, что информационное пространство сейчас забито хламом, и молодежи сложно его фильтровать без личного примера. Выступая на встрече с выпускниками программы «Время героев», он согласился с мнением одного из спикеров, что борьба за воспитание и умы детей стала «новым фронтом».

До этого опрос показал, что большинство россиян — 71% — положительно оценивают работу Путина на посту президента и в той же пропорции ему доверяют. При этом работу правительства одобряет 46% граждан.

Власть
Владимир Путин
чиновники
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка попала в больницу после встречи со змеей в огороде
Студентку приговорили к пяти годам колонии за попытку вступить в РДК
Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина
Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели
«Есть над чем работать»: Путин об эффективности российских БПЛА
Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино
Стало известно, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду
Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО
Путин выразил уверенность в успехе российских военных
Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали
Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции
Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ
Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане
«За Старобельск»: российские бойцы отправили ВСУ послание
Путин заявил, что потери на СВО не напрасны
Журналистка рассказала, к чему Киев подталкивает украинских женщин
Мужчину насмерть зажало между машинами в Москве
Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию
Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.