Путин назвал ошибки в работе властей неизбежным явлением

Ошибки в работе властей являются неизбежным явлением, заявил президент России Владимир Путин. Однако искреннее и постоянное стремление приносить реальную пользу гражданам должно оставаться ключевым ориентиром в работе любого чиновника. Глава государства подчеркнул, что при наличии честного отношения к своим обязанностям люди обязательно поймут и простят управленцам любой вынужденный просчет, передает пресс-служба Кремля.

Ошибки госслужащих неизбежны, но искреннее стремление помочь людям помогает их преодолевать, — убежден Путин.

Ранее президент заявил, что информационное пространство сейчас забито хламом, и молодежи сложно его фильтровать без личного примера. Выступая на встрече с выпускниками программы «Время героев», он согласился с мнением одного из спикеров, что борьба за воспитание и умы детей стала «новым фронтом».

До этого опрос показал, что большинство россиян — 71% — положительно оценивают работу Путина на посту президента и в той же пропорции ему доверяют. При этом работу правительства одобряет 46% граждан.