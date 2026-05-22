Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане

Власти Дагестана сделают все для решения проблем, которые возникли в связи с наводнением, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, он надеется на новое правительство республики.

Надеюсь, и новое руководство сделает все для того, чтобы задачи помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены, — отметил он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Депутаты дагестанского парламента единогласно одобрили его кандидатуру.

По словам Щукина, прошедшее в Дагестане весеннее наводнение обнажило системные проблемы в регионе. По его мнению, стихия высветила социально-экономические трудности, которые новому руководству предстоит преодолеть. В связи с наводнением было возбуждено уголовное дело о халатности против чиновников администрации Махачкалы: в управлениях дорожного хозяйства и ЖКХ мэрии прошли обыски.