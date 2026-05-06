06 мая 2026 в 16:40

Новый руководитель Дагестана раскрыл, что показало прошедшее наводнение

Щукин: прошедшее в Дагестане наводнение обнажило системные проблемы в регионе

Наводнение в Дагестане
Прошедшее в Дагестане весеннее наводнение обнажило системные проблемы в регионе, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. По его словам, которые приводит ТАСС, стихия высветила социально-экономические трудности, которые новому руководству предстоит преодолеть.

Постигшая Дагестан беда высветила системные социально-экономические трудности, которые нам предстоит преодолевать вместе. Это и проблемы с энерго- водо- и газоснабжением, реализацией социально значимых проектов, самовольными застройками и многое другое. Считаю это отправной точкой для большой и общей работы, — отметил Щукин.

Он указал на необходимость командного взаимодействия, основанного на честности, открытости и социальных лифтах для тех, кто готов служить Дагестану. Врио главы призвал опираться на профессионалов, которые уже сейчас работают на результат, и назвал их стержнем будущих преобразований.

Ранее стало известно, что Щукин отправил в отставку правительство Дагестана практически сразу после своего назначения. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Магомеда Рамазанова.

Регионы
Дагестан
проблемы
наводнения
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
