Новый руководитель Дагестана раскрыл, что показало прошедшее наводнение Щукин: прошедшее в Дагестане наводнение обнажило системные проблемы в регионе

Прошедшее в Дагестане весеннее наводнение обнажило системные проблемы в регионе, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. По его словам, которые приводит ТАСС, стихия высветила социально-экономические трудности, которые новому руководству предстоит преодолеть.

Постигшая Дагестан беда высветила системные социально-экономические трудности, которые нам предстоит преодолевать вместе. Это и проблемы с энерго- водо- и газоснабжением, реализацией социально значимых проектов, самовольными застройками и многое другое. Считаю это отправной точкой для большой и общей работы, — отметил Щукин.

Он указал на необходимость командного взаимодействия, основанного на честности, открытости и социальных лифтах для тех, кто готов служить Дагестану. Врио главы призвал опираться на профессионалов, которые уже сейчас работают на результат, и назвал их стержнем будущих преобразований.

Ранее стало известно, что Щукин отправил в отставку правительство Дагестана практически сразу после своего назначения. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Магомеда Рамазанова.