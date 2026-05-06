06 мая 2026 в 15:59

Щукин распустил правительство Дагестана сразу после назначения

Федор Щукин Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщила пресс-служба политика. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Магомеда Рамазанова.

Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин, — уточнили в пресс-службе.

Ранее бывший глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попросил не направлять его на новый участок работы, чтобы иметь возможность помогать врио главы республики Федору Щукину. Экс-руководитель региона пояснил: новому главе потребуется время, чтобы вникнуть в дела. Меликов подчеркнул, что сегодня у республики есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития.

До этого президент России Владимир Путин освободил Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Щукина. Российский лидер пообещал, что будет следить за успехами нового руководства из Кремля.

