Экс-глава Дагестана попросил не отправлять его на новую работу

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попросил не направлять его на новый участок работы, чтобы иметь возможность помогать врио главы республики Федору Щукину. Экс-руководитель региона пояснил: новому главе потребуется время, чтобы вникнуть в дела.
Меликов подчеркнул, что сегодня у республики есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития. Он выразил веру в то, что все позитивные начинания будут продолжены. По словам бывшего главы, Щукин является порядочным человеком, который сможет сохранить и приумножить заложенную динамику.
По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики, — написал экс-глава Дагестана.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Щукина. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.