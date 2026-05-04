04 мая 2026 в 15:28

Экс-глава Дагестана попросил не отправлять его на новую работу

Меликов попросил пока не поручать ему работу, чтобы помочь врио главы Дагестана

Сергей Меликов Сергей Меликов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попросил не направлять его на новый участок работы, чтобы иметь возможность помогать врио главы республики Федору Щукину. Экс-руководитель региона пояснил: новому главе потребуется время, чтобы вникнуть в дела.

Меликов подчеркнул, что сегодня у республики есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития. Он выразил веру в то, что все позитивные начинания будут продолжены. По словам бывшего главы, Щукин является порядочным человеком, который сможет сохранить и приумножить заложенную динамику.

По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики, — написал экс-глава Дагестана.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Щукина. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
