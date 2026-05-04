04 мая 2026 в 16:23

Угрозы Зеленского на День Победы, потери ВСУ: новости СВО на вечер 4 мая

Киев пригрозил ударом по параду Победы в Москве, российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах, суточные потери противника достигли 1240 человек, ВС России освободили 13 населенных пунктов за апрель. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Зеленский заговорил об ударе по параду Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский начал угрожать ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Угрозы прозвучали во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что угрозы Киева направлены исключительно на усиление психологического давления на граждан России. По его словам, россияне ни в коем случае не должны поддаваться панике. Колесник отметил, что к аналогичным методам устрашения прибегали во время конфликтов на Кавказе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить места производства беспилотников на территории Украины для ослабления потенциала ВСУ. Он считает, что в День Победы такие налеты усилятся, потому что срыв праздника был бы для Зеленского радостью и причиной для гордости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Зеленский навсегда войдет в историю как коллаборационист и власовец, а его угрозы в адрес Москвы на 9 Мая объясняются духовной близостью к разгромленной идеологии Третьего рейха.

Российские войска применили авиацию и беспилотники для ударов по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 1240 военнослужащих. Согласно данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 260 человек, от действий группировки «Запад» — до 180, Южной — до 90, «Центра» — до 360, на направлении «Востока» — свыше 315 и «Днепра» — более 35 военнослужащих.

Также российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. По данным ведомства, удары наносились при помощи авиации, ударных БПЛА и артиллерии.

ВС России продолжают продвижение в ДНР, а ВСУ отступили из Бударок

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают продвижение на Краснолиманском и Славянском направлениях. В частности, ВС России удалось закрепиться на востоке Рай-Александровки, отметил он. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Кроме того, на севере ДНР идут бои у Старого Каравана и Брусовки. Он добавил, что эти населенные пункты лежат на пути к ключевому водному каналу региона Северский Донец — Донбасс.

Также военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российская армия в апреле освободила 13 населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешли Миропольское в Сумской области, Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Зыбино, Ветеринарное, Покаляное в Харьковской области, Диброва, Гришино, Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка в ДНР, Бойково в Запорожской области. Марочко уточнил, что больше всего — пять населенных пунктов — освободили бойцы российской группировки войск «Север».

Военный эксперт подтвердил, что подразделения ВСУ отступили из Бударок Харьковской области, село перешло в серую зону. С севера от села высоты числятся за Российской Федерацией, а южнее пока находятся вооруженные формирования Украины, добавил Марочко. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Также российские штурмовики использовали «вагнеровский телепорт», подорвав бетонную стену, и закрепились в промышленной зоне на Красноармейском направлении. Командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов рассказал, что противник имел хорошую оборону в городе и контролировал все участки дорог. После взрыва военные зашли на территорию завода и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления подразделений.

