Российские штурмовики использовали «вагнеровский телепорт», подорвав бетонную стену, и смогли закрепиться в промышленной зоне на Красноармейском направлении, рассказал командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов. По его словам, которые приводит Минобороны России, его отряду удалось организовать в том районе плацдарм для дальнейшего наступления.

Мы освобождали очередной населенный пункт на Красноармейском направлении. Противник имел хорошую оборону в городе и контролировал все участки дорог. Мы решили взорвать стену бетонного забора промышленной зоны. После взрыва мы зашли на территорию завода, успешно закрепились и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления наших подразделений, — рассказал Петунов.

Воевавший в ЧВК «Вагнер» блогер с позывным Пересидок называл этот прием «вагнеровским телепортом». Он рассказывал, как бойцы его подразделения не раз подрывали стены, чтобы выйти на противника с неожиданного направления, а не встречаться с ним в лобовую.

До этого финский военкор Кости Хейсканен рассказал, что на Красноармейское направление в зоне СВО прибывает все больше наемников из Финляндии, присоединившихся к ВСУ. Он уточнил, что в Сети стало появляться все больше снимков его соотечественников на украинском фронте.