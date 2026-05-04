В работе российского банка зафиксирован масштабный сбой

В работе одного из крупнейших российских банков ВТБ зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жалуются пользователи по всей стране, об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». За последний час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264, вчера их было 36.

Уточняется, что проблемы затронули клиентов из 20 регионов России. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%. Сбои в том числе наблюдаются в Иркутской, Московской, Свердловской, Новосибирской областях и других регионах.

Ранее в работе оператора связи «Ростелеком» 4 мая также наблюдались серьезные технические сбои, затронувшие целый ряд российских регионов. Общее число жалоб за 4 мая достигло 336, тогда как за весь вчерашний день их было 216.

До этого проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Абоненты не могли нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.