04 мая 2026 в 14:02

В работе российского банка зафиксирован масштабный сбой

Клиенты ВТБ массово пожаловались на проблемы в работе банка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В работе одного из крупнейших российских банков ВТБ зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жалуются пользователи по всей стране, об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». За последний час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264, вчера их было 36.

Банк ВТБ — количество жалоб за сегодня: 264, а за вчера 36, — говорится в сообщении.

Уточняется, что проблемы затронули клиентов из 20 регионов России. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%. Сбои в том числе наблюдаются в Иркутской, Московской, Свердловской, Новосибирской областях и других регионах.

Ранее в работе оператора связи «Ростелеком» 4 мая также наблюдались серьезные технические сбои, затронувшие целый ряд российских регионов. Общее число жалоб за 4 мая достигло 336, тогда как за весь вчерашний день их было 216.

До этого проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Абоненты не могли нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Общество
ВТБ
сбои
жалобы
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
