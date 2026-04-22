Глава ВТБ заявил, что его пытались обмануть с номера известного миллиардера

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что его пытались обмануть мошенники, взломав телефон известного российского миллиардера. По его словам, которые приводит ТАСС, ему позвонили с номера «уважаемого бизнесмена», которому якобы вдруг понадобилось что-то срочно оплатить.

Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то. <…> Когда ему перезванивал, то отвечал голос и говорил: «Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить». То есть они взломали его систему и оттуда уже пытались действовать, — рассказал Костин.

Он добавил, что по итогам прошлого года ВТБ удалось определить 60 млн мошеннических операций. Руководитель особенно подчеркнул, что среди россиян нужно распространять простую истину — ни Центробанк, ни ФСБ, ни ФНС не звонят на телефон и не требуют куда-либо переводить деньги.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.