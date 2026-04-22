Глава ВТБ чуть не стал жертвой мошенников

Мошенник притворился миллиардером и попытался обмануть главу ВТБ

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога «Капитал перемен» рассказал о попытке злоумышленников обмануть его под видом известного предпринимателя. По словам банкира, киберпреступники использовали телефон его высокопоставленного знакомого, чтобы убедить совершить срочный платеж, передает ТАСС.

Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то. <…> Когда ему перезванивал, то отвечал голос и говорил: «Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить». То есть они взломали его систему и оттуда уже пытались действовать, — рассказал Костин.

Банкир подчеркнул, что по итогам 2025 года специалисты ВТБ зафиксировали 60 млн подозрительных операций, что говорит о колоссальном масштабе киберугроз. В связи с этим глава финансовой организации призвал россиян к бдительности и напомнил о базовых правилах безопасности.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.

До этого в МВД России призвали устанавливать программное обеспечение только из официальных и проверенных источников. Это важно для защиты устройства от вирусов и предотвращения потери учетной записи.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

