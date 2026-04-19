Россиянам раскрыли, как не заразить телефон вредоносным ПО

МВД: ПО нужно устанавливать только из официальных источников

Программное обеспечение нужно устанавливать только из официальных и верифицированных источников, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Как передает ТАСС, это необходимо, чтобы не заразить устройство вредоносным программным обеспечением и не лишиться учетной записи.

Для предупреждения установки ВПО на устройства пользователя и минимизации рисков утраты контроля над учетными записями социально значимых информационных ресурсов рекомендуется соблюдать следующие правила: осуществлять загрузку и установку программного обеспечения исключительно из официальных и верифицированных источников, — сказали в пресс-центре.

В МВД также рекомендуют пользоваться антивирусными программами и следить за тем, чтобы они всегда были обновлены до последней версии. Кроме того, важно включать двухфакторную аутентификацию во всех приложениях и сервисах, где такая возможность предусмотрена.

Ранее сообщалось, что существует три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников. Одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных. Кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например сотрудником поликлиники или социального фонда, нужно положить трубку.

