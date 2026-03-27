Россиянам напомнили три главных правила защиты от мошенников МВД России: три правила помогают защититься от телефонных мошенников

Существуют три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников, напомнила в своем канале в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных.

«Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «на вас оформляется кредит», «планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации»... Все эти «арии мошенников» — повод просто положить трубку и прекратить разговор! — предупредила Волк.

Она отметила, что необходимо запомнить: кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например, сотрудником поликлиники, социального фонда, банка, правоохранительных органов или Госуслуг, нужно положить трубку. По ее словам, не следует переводить деньги на счета третьих лиц или на так называемые «безопасные счета», поскольку их не существует. Также важно не диктовать коды из СМС.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».