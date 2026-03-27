27 марта 2026 в 10:11

Россиянам напомнили три главных правила защиты от мошенников

МВД России: три правила помогают защититься от телефонных мошенников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Существуют три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников, напомнила в своем канале в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных.

«Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «на вас оформляется кредит», «планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации»... Все эти «арии мошенников» — повод просто положить трубку и прекратить разговор!предупредила Волк.

Она отметила, что необходимо запомнить: кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например, сотрудником поликлиники, социального фонда, банка, правоохранительных органов или Госуслуг, нужно положить трубку. По ее словам, не следует переводить деньги на счета третьих лиц или на так называемые «безопасные счета», поскольку их не существует. Также важно не диктовать коды из СМС.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».

Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

