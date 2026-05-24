Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом Полиция задержала петербуржца, изуродовавшего свою бывшую девушку

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали местного жителя, совершившего жестокое нападение на свою бывшую девушку, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Мужчина облил бывшую возлюбленную кислотой и изрезал ножом.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку, — подтвердила Волк.

Резонансное преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из жилых домов, расположенных на Железноводской улице. В ходе бытового конфликта злоумышленник сначала облил свою жертву кислотой, после чего выстрелил в нее из сигнального пистолета, нанес несколько ножевых ранений и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Самого подозреваемого по горячим следам доставили в районный отдел полиции.

Ранее СМИ связались с друзьями жертвы. По их словам, пара рассталась около года назад, однако после этого мужчина начал преследовать девушку и угрожать ей расправой. Журналистам также удалось связаться с ревнивцем по телефону. Тот заявил, что «измена должна наказываться», и повесил трубку.