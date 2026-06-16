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16 июня 2026 в 15:29

Эксперт рассказал, что сильнее всего влияет на продажи авто в 2026 году

Эксперт Чистов: кредиты на авто оформляют даже те, у кого есть деньги на покупку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Продажи автомобилей в 2026 году сильно зависят не только от цены на модель или ее потребительских характеристик, рассказал NEWS.ru генеральный директор автомобильного маркетплейса Юрий Чистов. По его словам, решающую роль оказывает то, какие кредитные условия предлагает продавец или насколько большие он дает скидки.

Субсидированные кредиты, то есть займы для покупателей, в которых значительную часть расходов по процентной ставке берет на себя автомобильный бренд, играют сегодня первостепенную роль. До 90% новых машин сегодня приобретаются в кредит. И кредиты оформляют даже те, у кого, в принципе, есть деньги на покупку. Но просто скидка при его оформлении такая, что выгоднее взять кредит, получить бонус и через пару дней погасить задолженность, — рассказал Чистов.

По словам эксперта, это порождает другую проблему: льготные кредиты стали настолько привычным делом, что без них продажи просто встают. И как только марка прекращает финансовую поддержку, потребители начинают смотреть в сторону тех, кто продолжает тратить деньги на льготы.

Сменить один китайский бренд на другой для покупателя вообще не вопрос. О той лояльности, которую имели Toyota, BMW, Skoda или Kia, нынешним игрокам и мечтать не приходится. Авторитет нарабатывается годами, а то и десятилетиями, — рассказал Чистов.

Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford объявил дополнительную сервисную кампанию для Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus и Ford Mustang, несмотря на то, что эти машины уже участвовали в отзыве семь лет назад. Причина — необходимое обновление ПО могло не быть установлено, хотя в базах значится обратное.

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