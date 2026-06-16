Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет Ford спустя семь лет отозвал более 4000 автомобилей Lincoln, Nautilus и Mustang

Американский автоконцерн Ford объявил дополнительную сервисную кампанию для 4151 автомобиля Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus и Ford Mustang, несмотря на то, что эти машины уже участвовали в отзыве семь лет назад, пишет канадский журнал Carscoops. Причина — необходимое обновление ПО могло не быть установлено, хотя в базах значится обратное.

Более 4000 моделей Navigator, Nautilus и Mustang были помечены как исправные семь лет назад, однако оказалось, что у них до сих пор могут гаснуть индикаторы на приборной панели, — говорится в материале.

Первая кампания прошла в феврале 2019 года из-за возможного отказа приборной панели — у машин пропадала подсветка и не загорались контрольные лампы. Источником неисправности назвали микросхемы памяти объемом два гигабайта, встроенные в приборную панель. Тогда дилеры должны были перепрограммировать панель.

В июне 2026-го Ford выяснил, что часть авто не получила обновление, и запустил новый отзыв для тех же моделей 2018–2019 годов выпуска. Владельцам снова предложат бесплатно посетить дилерский центр Ford или Lincoln для перепрошивки приборной панели.

Ранее в Росстандарте сообщили, что официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тыс. автомобилей Emgrand в России. В ведомстве отметили, что такое решение принято из-за риска деформации топливного бака.