23 апреля 2026 в 18:01

В России отзовут 17,6 тыс. автомобилей из-за проблем с топливным баком

В России отзовут 17,6 тыс. автомобилей Geely Emgrand

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тыс. автомобилей Emgrand в России, передает пресс-служба Росстандарта. В ведомстве отметили, что такое решение принято из-за риска деформации топливного бака.

При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его, — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

Также компания BMW объявила об отзыве около 148 тыс. автомобилей в Китае из-за выявленного дефекта стартера. Неисправность может вызывать сложности при запуске двигателя, а в отдельных случаях повышает риск возгорания транспортного средства.

